Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 97,08 EUR zu. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 97,16 EUR zu. Bei 95,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 61.353 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,81 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,92 EUR ab. Abschläge von 9,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,09 EUR.

Am 28.07.2022 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14.177,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12.000,00 EUR.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 28.10.2022 erwartet. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

