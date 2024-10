Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag nahe Nulllinie

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 128,76 EUR zeigte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 128,76 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 129,28 EUR aus. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 128,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 128,70 EUR. Bisher wurden heute 76.000 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. 34,22 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,24 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,62 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,19 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 162,67 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 EUR, nach 1,34 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,00 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15,90 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,30 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

