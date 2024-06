Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Mittag an

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 156,76 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 156,76 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 157,72 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 157,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 73.708 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 10,24 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,24 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 30,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,43 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 179,38 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,07 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Am 30.07.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

