Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE. Zum Vortag unverändert notierte die Airbus SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 162,70 EUR.

Die Airbus SE-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 162,70 EUR. Bei 164,88 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE-Aktie bis auf 161,26 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 164,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.046 Airbus SE-Aktien.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 9,01 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,33 Prozent.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,65 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 181,11 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Airbus SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,54 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Airbus SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 05.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

