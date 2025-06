Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE. Bei der Airbus SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 162,66 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Airbus SE-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 162,66 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE-Aktie sogar auf 164,88 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE-Aktie ging bis auf 162,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 164,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.833 Airbus SE-Aktien.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 177,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 9,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,65 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 181,11 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Am 30.04.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,76 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,54 Mrd. EUR – ein Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Airbus SE am 30.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Airbus SE.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,52 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Aktien von Airbus und MTU steigen: Streik-Ende bei Triebwerkspartner - Air Niugini bestellt zwei Airbus A220-100

Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Airbus SE-Aktie