Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) steigt am Mittwochvormittag

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 132,64 EUR nach oben.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 132,64 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 132,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 132,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 6.478 Stück.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei einem Wert von 120,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 9,35 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,17 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 164,33 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,59 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,70 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

