Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 182,18 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 182,18 EUR zu. Die Airbus SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 182,88 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 179,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 178.955 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (182,88 EUR) erklomm das Papier am 09.07.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,38 Prozent. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,53 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,70 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 186,33 EUR.

Am 30.04.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,54 Mrd. EUR – ein Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,50 EUR je Aktie belaufen.

