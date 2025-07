Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gewinnt am Mittwochvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 180,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 180,94 EUR. Die Airbus SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 181,24 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 179,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.209 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 181,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 31,06 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 186,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE am 30.04.2025 vor. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,54 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 12,83 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus SE-Analyse: Jefferies & Company Inc. verleiht Airbus SE-Aktie Buy in jüngster Analyse

Airbus-Aktie profitiert: Airbus erhält Aufträge von AirAsia und Malaysia Airlines

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE von vor einem Jahr abgeworfen