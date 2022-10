Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag Verlust reich

Um 12:22 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 87,44 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 86,53 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 88.863 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,77 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 1,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 141,82 EUR angegeben.

Am 28.07.2022 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12.000,00 EUR – eine Minderung von 15,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14.177,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 01.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 4,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Experten empfehlen Airbus SE (ex EADS) im September mehrheitlich zum Kauf

Boeing-Aktie im Minus: Boeing wird sich mit Börsenaufsicht über 200 Millionen Dollar Strafe einig

Airbus-Chef: Stellt größere Version des A220 in Aussicht - Ziele bestätigt - Aktie sinkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus