Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 127,30 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 127,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 127,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 127,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.893 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 26,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (120,24 EUR). Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 5,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,19 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 162,67 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,30 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

