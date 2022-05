Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) gibt am Nachmittag ab

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04.05.2022 16:22:00 Uhr 2,3 Prozent auf 104,02 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 103,34 EUR. Bei 106,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 203.697 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,08 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 90,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 146,50 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 17.02.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.994,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 62,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 10.460,00 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 05.05.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,90 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Qantas-Aktie im Plus: Qantas will Flüge von Australien bis New York und London anbieten

Qantas-Aktie steigt, Airbus-Aktie tiefer: Qantas plant längste Nonstop-Flüge der Welt - Großauftrag für Airbus

Die Expertenmeinungen zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie im April 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com