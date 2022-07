Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 04.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 93,84 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 93,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,10 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 189.246 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,06 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,48 Prozent. Am 30.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,14 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 148,36 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 04.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 12.000,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.460,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.07.2022 erwartet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

So schätzen die Analysten die Airbus-Aktie im Juni 2022 ein

Airbus-Aktie gefragt: 292 Orders für A320-Maschinen in China

Airbus-Aktie und IAG-Aktie dennoch im Minus: IAG zieht Option auf 14 Airbus-Maschinen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus