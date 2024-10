Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 125,66 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 125,66 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 125,60 EUR. Bei 126,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 15.569 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,24 EUR am 24.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 4,31 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,19 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 162,67 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,00 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15,90 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

