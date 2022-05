Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit Kursfeuerwerk

Die Aktie notierte um 05.05.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,7 Prozent auf 109,54 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 110,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 109,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 86.730 Aktien.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 121,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (90,32 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 147,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 17.02.2022. In Sachen EPS wurden 1,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.994,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 62,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.460,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.07.2022 erwartet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 27.07.2023.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

