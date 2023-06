Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Airbus 128,36 EUR

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 128,26 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 128,10 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 129,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 62.803 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,24 EUR) erklomm das Papier am 18.05.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 2,32 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (86,53 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 139,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 03.05.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,98 Prozent zurück. Hier wurden 11.763,00 EUR gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

