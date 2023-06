Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) büßt am Nachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Airbus 126,22 EUR

Um 15:52 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 127,26 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 127,24 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 129,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 94.285 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 131,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 3,03 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 86,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 139,63 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,98 Prozent auf 11.763,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.000,00 EUR gelegen.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,57 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

