Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 137,20 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 137,20 EUR zu. Bei 137,28 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 136,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.646 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 20,61 Prozent niedriger. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,17 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 164,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,83 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 11,76 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,64 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

