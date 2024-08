Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 129,72 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 129,72 EUR abwärts. Bei 128,72 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 128,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 159.574 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 33,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 7,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,22 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 161,33 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 16,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,60 Prozent gesteigert.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,40 EUR je Aktie belaufen.

