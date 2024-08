Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 129,86 EUR.

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 129,86 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 128,40 EUR. Mit einem Wert von 128,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 232.346 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 7,41 Prozent Luft nach unten.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,22 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 161,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 16,00 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 15,90 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,40 EUR je Aktie belaufen.

