Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verzeichnet am Mittag Verluste

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 136,22 EUR abwärts.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 136,22 EUR abwärts. Bei 135,26 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 137,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 139.334 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.12.2022 bei 107,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,42 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 137,57 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.897,00 EUR im Vergleich zu 13.309,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,58 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

