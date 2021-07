Airbus SE (ex EADS)-Aktie aktuell: Airbus SE (ex EADS) auf rotem Terrain

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 112,58 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 111,64 EUR. Bei 113,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.966 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2021 auf bis zu 116,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,87 EUR ab.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 118,15 EUR. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

