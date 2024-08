Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Mittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 132,10 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 132,10 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 133,12 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 131,40 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 143.045 Aktien.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 30,83 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 9,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,22 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 161,33 EUR aus.

Am 30.07.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,00 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15,90 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 präsentieren. Am 29.10.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,40 EUR je Aktie.

