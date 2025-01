Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 158,20 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 158,20 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 158,04 EUR. Bei 159,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 251.350 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR an. Gewinne von 9,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 124,74 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 26,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,18 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 163,63 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,69 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 14,90 Mrd. EUR eingefahren.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

