Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 135,76 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 135,76 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 135,14 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 135,72 EUR. Zuletzt wechselten 8.861 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,30 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,24 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 12,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,17 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 164,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.07.2024 gerechnet. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,64 EUR fest.

