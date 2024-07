Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 134,94 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 134,94 EUR ab. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 133,54 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 135,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 125.586 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Mit einem Zuwachs von 28,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 120,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 10,89 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,17 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 164,33 EUR.

Am 25.04.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 12,83 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 11,76 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 30.07.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,64 EUR fest.

