Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag in Rot

Um 09:22 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 96,04 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 95,36 EUR. Bei 95,77 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 11.316 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Bei 121,06 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei einem Wert von 88,92 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 8,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 144,73 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 28.07.2022 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.000,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 14.177,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2022 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 01.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 5,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

