Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 147,60 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 147,60 EUR abwärts. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 146,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 147,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 114.128 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (120,24 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,54 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 179,89 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 25.04.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,59 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 12,83 Mrd. EUR gegenüber 11,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,51 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

