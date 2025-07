Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 184,02 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 184,02 EUR nach oben. Die Airbus SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 184,00 EUR an. Mit einem Wert von 182,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 62.578 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 184,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,01 Prozent wieder erreichen. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Abschläge von 32,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,73 EUR je Airbus SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 186,33 EUR aus.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,54 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE einen Umsatz von 12,83 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.08.2026 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

