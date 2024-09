Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 130,48 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 130,48 EUR an der Tafel. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 131,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 130,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 130,66 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 48.159 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 120,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 7,85 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,24 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 162,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 1,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,00 Mrd. EUR – ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,41 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

