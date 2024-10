Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 127,58 EUR ab.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 127,58 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 127,58 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,86 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.299 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,46 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 6,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,23 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 161,56 EUR.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 1,34 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 16,00 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 15,90 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,28 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

