Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 161,40 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 161,40 EUR. Die Airbus SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 160,92 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 162,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 61.772 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,71 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,67 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,44 EUR.

Airbus SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent auf 13,54 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Airbus SE.

Experten taxieren den Airbus SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,49 EUR je Aktie.

