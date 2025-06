Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Airbus SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 163,38 EUR.

Die Airbus SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 163,38 EUR abwärts. Die Airbus SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 162,50 EUR nach. Bei 162,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 8.682 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE-Aktie somit 7,88 Prozent niedriger. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 30,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,67 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 179,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE am 30.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,83 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,54 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 05.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,49 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

