Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag stärker

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 134,78 EUR zu. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 135,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 135,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 31.094 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,79 Prozent.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,22 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 161,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 30.07.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 16,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,60 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Zuversicht in Paris: CAC 40 beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Börse Paris: CAC 40 gibt nachmittags nach

Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen