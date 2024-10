Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 133,38 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 134,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 133,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 79.073 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 120,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 9,85 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,19 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 160,56 EUR.

Am 30.07.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 16,00 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 15,90 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.10.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

