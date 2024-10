Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 132,62 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 132,62 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 132,52 EUR nach. Bei 133,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 11.405 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,19 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 161,56 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 16,00 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,26 EUR je Aktie belaufen.

