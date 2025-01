Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochvormittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 155,08 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 155,08 EUR ab. Bei 155,08 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 155,82 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 7.913 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 124,74 EUR. Mit Abgaben von 19,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,14 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 164,33 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,69 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 14,90 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.02.2026 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

