Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagnachmittag gefragt

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 133,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 133,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 134,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 133,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 106.972 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 22,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 10,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,21 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 163,89 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Das EPS belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 0,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 12,83 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 11,76 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

