Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag in Grün

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 136,44 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 136,44 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 137,12 EUR. Bei 136,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 280.311 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 26,66 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 120,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,87 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,19 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 158,33 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,34 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 16,00 Mrd. EUR gegenüber 15,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,25 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

