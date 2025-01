Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 155,86 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 155,86 EUR zu. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 156,26 EUR. Mit einem Wert von 156,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 22.587 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 10,88 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2024 bei 124,74 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 19,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,64 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 164,33 EUR.

Am 30.10.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,24 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 15,69 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.02.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2027 10,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

