Airbus SE (ex EADS)-Aktie aktuell: Airbus SE (ex EADS) in Grün

Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 102,88 EUR nach oben. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 102,96 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 72.005 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,98 EUR. Bei 47,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.03.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 108,08 EUR. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,18 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

Airbus-Aktie dennoch freundlich: Bau von neuem Airbus-Hubschrauber verzögert sich offenbar

HelloFresh-Aktie schafft es nicht: Darum durfte HelloFresh nicht in den DAX

Airbus unterschreibt Absichtserklärung zu britischem Rüstungsprojekt

