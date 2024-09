Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 130,18 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 130,18 EUR ab. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 129,62 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 129,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.920 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 32,75 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (120,24 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,23 EUR belaufen. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 162,67 EUR.

Am 30.07.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 16,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,60 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,40 EUR je Aktie aus.

