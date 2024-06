Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittag um Nulllinie

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 143,82 EUR.

Mit einem Wert von 143,82 EUR bewegte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 145,42 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 143,16 EUR. Bei 144,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 62.388 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR an. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 16,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 120,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,40 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,41 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 179,89 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12,83 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,76 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 6,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

