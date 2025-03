Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteidigt am Dienstagnachmittag Tendenz

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 171,38 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 171,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 172,20 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 169,88 EUR nach. Bei 172,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 166.927 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 3,49 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 37,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,61 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 174,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,85 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24,72 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 22,89 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.04.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 6,71 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie höher: Airbus-Betriebsräte fordern Fokus auf europäische Rüstungskäufe

Gute Stimmung in Paris: CAC 40-Anleger greifen am Montagnachmittag zu

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Montagmittag fester