Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 132,96 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 132,96 EUR. Bei 133,40 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,00 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 150.774 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 29,98 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,24 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,19 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 160,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,83 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 11,76 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 sackt zum Ende des Mittwochshandels ab

Euronext-Handel CAC 40 gibt am Nachmittag nach