Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag schwächer

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 140,10 EUR abwärts.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 140,10 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 139,98 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 140,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 47.236 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 172,82 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 23,35 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,19 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 160,33 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 30.07.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 16,00 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,23 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

