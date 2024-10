Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Nachmittag schwächer

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 139,98 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,8 Prozent auf 139,98 EUR. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 139,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 184.104 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 19,00 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,24 EUR am 24.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 160,33 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,00 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 letztendlich mit Zuschlägen