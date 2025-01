Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteidigt am Vormittag Tendenz

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Mit einem Kurs von 160,86 EUR zeigte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 160,86 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 161,38 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 160,70 EUR nach. Bei 160,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.998 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 22,45 Prozent wieder erreichen.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,13 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 164,33 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,02 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,69 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 14,90 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

