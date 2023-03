Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Montagmittag

Um 11:48 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 117,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 117,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 116,20 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 111.308 Aktien.

Bei 126,00 EUR markierte der Titel am 20.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 6,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,70 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 138,25 EUR angegeben.

Am 16.02.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,13 EUR gegenüber 1,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16.994,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 01.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,59 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

