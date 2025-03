Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) büßt am Nachmittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 167,20 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 167,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 165,44 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 170,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 237.437 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 177,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 6,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,39 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,61 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 174,00 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 20.02.2025 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,85 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 24,72 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,69 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Boeing-Aktie hebt ab: Mehr Auslieferungen und geringerer Mittelabfluss im ersten Quartal

Euronext-Handel: CAC 40 verbucht letztendlich Zuschläge

Gewinne in Paris: CAC 40 am Mittwochnachmittag mit Kursplus