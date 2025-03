Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 165,86 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 165,86 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 164,92 EUR. Bei 166,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 395.711 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,36 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 32,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,61 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 177,44 EUR.

Am 20.02.2025 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,85 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent auf 24,72 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,69 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

